Москва, 5 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. На рынке наблюдается редкое явление — одновременный резкий рост котировок и нефти, и доллара. Обычно они движутся в противоположных направлениях, говорит аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Поскольку нефтяные цены выражены в долларах, усиление одного актива приводит к ослаблению другого. Но сейчас у каждого из них есть свои мощные драйверы», — считает эксперт. По нефти общий энтузиазм по поводу грядущего возможного ограничения добычи был поддержан локальным сокращением запасов в США на 7,6 млн баррелей, по данным института API, говорит Гойхман. «Это спровоцировало преодоление фьючерсами Brent важнейшего сопротивления $51,2/барр. В случае закрытия дня выше него технически возможен поход к $52−52,8. Важными в данном плане будут сегодняшние официальные данные о запасах и добыче. Однако по-прежнему высокие цены приводят к оживлению продаж на будущее, в том числе и самими производителями», — полагает эксперт.

С одной стороны, это говорит о том, что участники рынка не верят в сохранение роста нефтяных цен, считает Гойхман. «Пока идут слухи о сокращении добычи, она фактически растёт. И в ОПЕК в сентябре она составила исторический максимум 33,6 млн. барр/сутки за счёт Ирака и Ливии», — указал аналитик."Поэтому по-прежнему предполагаем более возможным стабилизацию на указанных максимумах и отход от них вниз, чем безудержное движение выше 53 долларов за баррель», — говорит эксперт. Если ралли «чёрного золота» во многом эмоционально и спекулятивно, то возвышение его оппонента — доллара — имеет обоснованные экономические причины, в частности, речь идет о позитивных данных по индексам деловой активности США, подчеркивает Гойхман.

«Для рубля рост нефти важнее, чем укрепление доллара в мире. Поэтому возможно локальное усиление нашей валюты. Пара доллар/рубль может вернуться к минимумам в районе 62,1−62,2 руб/долл. Но потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен», — заключил эксперт.