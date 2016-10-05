Таллин, 5 октября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. К концу 2017 года Эстония должна принять 550 беженцев региона Средиземного моря по квотам Евросоюза, однако к октябрю 2016 года принято 60 человек (10,9% от требуемых объемов). Об этом сегодня, 5 октября, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на вице-канцлера Министерства социальных дел Райта Куузе.

Freedom House Беженцы

По его словам, эстонские власти в курсе того, как проходит адаптация беженцев к новым условиям и какие возникают проблемы. К позитивным моментам вице-канцлер отнес то, что пока ни один беженец не изъявил желания покинуть страну (в соседней Латвии такие случаи зафиксированы), половина беженцев в Эстонии — это дети. В сентябре 2016 года в Эстонии прибыли три семьи беженцев общим количеством 13 человек.

Основная проблема— поиск подходящего жилья, так как новоприбывшими занимаются специализированные НКО, дети беженцев обеспечены местами в школах и детских садах, но расселять приезжающих крайне трудно. Трудно найти подходящую жилплощадь, отвечающую всем требованиям. Кроме того, городские власти с явной неохотой идут навстречу государству. По словам, Куузе, город Хаапсалу уже отказался принимать беженцев, заявив, что все ресурсы местного самоуправления исчерпаны, а беженцев в городе столько же, сколько в столице страны. Определенную трудность для новоприбывших составляет и в целом негативное отношение к ним местного населения. По признанию Куузе, в целом он опасался худшего, но большинство местных жителей поняло со временем, что трагедии в связи с прибытием беженцев не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эстоноземельцы недовольны, что беженцы получат поддержку в размере 1500 евро, которой не видят местные. Власти отвечают, что деньги приходят из Брюсселя и претензии неуместны. Министерство социальных дел Эстонии заключило с предприятием Hoolekandeteenuste AS договор, согласно которому оплатит оборудование арендованных беженцам квартир в размере до 1500 евро на человека.

Напомним, конституционная комиссия парламента Эстонии с минимальным преимуществом в один голос отклонила два предложения оппозиционных партий о проведении общенациональных референдумов на тему приема беженцев Средиземноморья по квоте Европейского союза. Главным аргументом в отказе послужило то, что ранее парламент уже утвердил квоту в 550 беженцев, выделенную ЕС Эстонии.