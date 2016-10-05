Волгоград, 5 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы, тело которой было обнаружено 3 октября в мусорном баке в Красноармейском районе. Об этом сообщает в среду, 5 октября, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

pixabay.com Следствие

«В результате слаженной работы следственно-оперативной группы 5 октября подозреваемый в убийстве был установлен и задержан, — говорится в сообщении. — Им оказался ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков, грабеж и угон сосед убитой девочки».

По версии следствия, мужчина совершил жестокое преступление, находясь в состоянии наркотического опьянения.

«Задержанный уже дал признательные показания, с его участием проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября в мусорном баке между жилыми домами по улице Брестской в Волгограде было обнаружено тело 15-летней девочки. Следователи, опросившее более 20 свидетелей, очевидцев, родственников и друзей, поминутно восстановили последний день жизни школьницы.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

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