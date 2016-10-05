Москва, 5 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров с рабочим визитом посетит Грецию в ближайшие недели, сообщил замглавы МИД Алексей Мешков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В ближайшие недели состоится визит Лаврова в Грецию», — сказал дипломат.

Он напомнил, что в 2016 году президент России Владимир Путин посетил Грецию, в России с визитом был премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

«В самое ближайшее время произойдет заседание межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству», — отметил Мешков.