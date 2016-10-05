Посёлок городского типа Таксимо, Бурятия, 5 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в бурятском поселке Таксимо Муйского района.

Monyf Теплосеть

Как сегодня, 5 октября, сообщили ИА REGNUM в МЧС по Бурятии, в населенном пункте прекратили эксплуатацию двух котельных из-за отключения объектов от энергоснабжения. Без отопления остались свыше 2 тысяч жителей (более 300 жилых домов) и пять социальных объектов.

В связи с этим представители республиканского главка МЧС обратились с письмом в прокуратуру региона. По данным ведомства, котельные в поселке городского типа Таксимо остались без энергоснабжения из-за задолженности предприятия перед энергетиками. Районные власти решили вести режим ЧС.

«Главное управление МЧС России по Бурятии просит прокурора принять меры воздействия к администрации Муйского района и к руководству ОАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго», чтобы не допустить срыва отопительного сезона в крупном населенном пункте», — говорится в сообщении МЧС.

Между тем температура наружного воздуха в Бурятии уже стабильно держится на минусовых отметках. По прогнозу синоптиков в ближайшие сутки ожидается понижение температуры до — 10, — 15 градусов. По данным районной администрации, отключенные от тепла жилые дома и социальные объекты (школа, детсад, районная поликлиника и два учреждения дополнительного образования для детей) обогреваются электроприборами.

В республиканском Минстрое ИА REGNUM сообщили, что «ситуация с теплоснабжением в Таксимо стабилизировалась». По информации властей региона, основной причиной произошедшего стала задолженность предприятия ЖКХ, которое ранее эксплуатировало котельные, перед АО «Читаэнергосбыт».

Проблему попыталась решить районная администрация: поздно вечером 4 октября одна котельная (СМП-670) была запитана по временной схеме энергоснабжения, вторая (СМП-694) — все еще оставалась без энергоснабжения.

По итогам совещания с комиссией по ЧС Муйского района руководству филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» поручили в течение двух часов обеспечить подключение котельных к энергоснабжению. Руководству района было дано поручение принять меры по подписанию договора энергоснабжения с АО «Читаэнергосбыт» до конца дня.

В Минстрое отметили, что сейчас котельные уже подключены к энергоснабжению. «Размороженных объектов в поселке нет, в школах и детсадах температура составляет + 18 градусов. Ситуация находится на контроле правительства Бурятии», — отчитались в министерстве.

Добавим, по оперативным данным Минстроя Бурятии, к 5 октября готовность жилищного фонда республики к отопительному сезону составляет 98,6%, котельных — 99,6%, тепловых сетей — 99,8%, водопроводных сетей — 100%.