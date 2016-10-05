Барнаул, 5 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. «Алтай может стать связкой для «транспортного моста» между Китаем и Европой», — заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин, комментируя проходящий в Астане XIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его слова цитирует сайт алтайских единороссов.

Светлана Шаповалова Чуйский тракт

Как следует из официального сообщения, Казахстан предлагает себя в качестве транспортного моста между Западной Европой и Западным Китаем для перевозки грузов, пассажиров, экономической «увязки» Европы и Азии. В решении этой глобальной задачи, по мнению главы региона, без Алтайского края не обойтись. Поясняя свои доводы, алтайский губернатор отметил, что стороны должны рассматривать как транспортную «связку» Китая и Европы территорию двух Алтаев. «Ведь Чуйский тракт пересекает с севера на юг Алтайский край и Республику Алтай. Мы имеем участок общей границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая», — подчеркнул Александр Карлин.

По его словам, соответствующее предложение по развитию этого транспортного канала уже направлено в Правительство и Министерство транспорта.

Говоря о работе по развитию Чуйского тракта, губернатор отметил, что построение транспортной логистики через территорию Казахстана благотворно повлияет на развитие транспортной инфраструктуры Алтайского края.

«Сегодня мы корректируем свои планы по развитию автомагистралей края на 2017 — 2019 годы: в качестве приоритета определили строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог по направлению от Барнаула в сторону западной границы края с Павлодарской и Восточно-Казахстанской областями», — пояснил глава края.

Помимо оживления экономической деятельности, создания новых рабочих мест, развития индустрии строительных материалов и связанных с транспортной отраслью направлений промышленной деятельности, преимуществом такой «связки» станет наращивание экспортного потенциала и возможностей развития туризма, — полагают алтайские чиновники.

По ох оценке, дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры возможно при поддержке федерального центра.