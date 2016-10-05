Киев, 5 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от фракции «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко обвинил лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в создании «очагов махновцев» в стране. Об этом 5 октября он сообщил в своем Facebook.

tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

По его словам, «Батькивщина» по всей Украине пытается «создавать группы «самозащиты», которые должны «защищать» свои земли от посягательств олигархов», а Киев на это не обращает внимания.

«У нас начинают появляться «очаги махновцев», — считает Денисенко. Он пояснил, что такие действия Тимошенко могут спровоцировать на Украине «неконтролируемые процессы».

Ранее лидер партии «Батькивщина» и одноименной фракции в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что жители Львова разочаровались в нынешней власти Украины.