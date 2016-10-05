Нью-Дели, 5 октября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Сделка по приобретению индийской компанией ONGC Videsh Limited 11% акций «Ванкорнефти» одобрена правительством Индии. Об этом сообщил пресс-секретарь индийского правительства Франк Нарона в своём Twitter.

wallspaper.ru Нефть

«Кабинет министров одобрил приобретение доли в 11% в российской нефтяной компании «Ванкорнефть» компанией ONGC Videsh Limited за 930 миллионов долларов», — сообщил Нарона.

По данным Нароны, этот контракт к 2017 году обеспечит индийскую комапию 3,2 млн тонн нефтяного эквивалента. Напомним, ЗАО «Ванкорнефть» — это дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть». В сентябре 2016 года «Роснефть» и ONGC Videsh Limited подписали договор о покупке акций. Теперь доля индийской компании в пакете акций составляет 26%.