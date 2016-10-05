Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Два дня остается у города-курорта Сочи, чтобы выбиться в лидеры народного голосования за символы России, которые будут изображены на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей. На сегодняшний день Олимпийская столица входит в тройку главных претендентов, уступая Дальнему Востоку и Казани.

SKas Стадион Фишт во время зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи

Так, на 11:30 5 октября Сочи набрал 356 130 голосов, за Казань отдали голоса 362 281 человек, а Дальний Восток на новых купюрах хотят видеть 362 629 человек, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные голосования.

«Шансы, что именно «Фишт» и «Роза Хутор» украсят новые купюры номиналом 2000 или 200 рублей, по-прежнему очень высоки», — отметили в администрации Сочи.

При этом разница с четвертым местом — Севастополем за сутки сократилась с 10 тысяч голосов до 2 тыс. голосов.

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Дальний Восток лидирует в голосовании за новые купюры

Напомним, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал поддержать российскую олимпийскую столицу в финальном голосовании.

«Сочи соревнуется за место символа на новой банкноте РФ. Мы готовы бороться за победу. Город ее заслуживает», — написал губернатор в своем микроблоге в Твиттере.

Как сообщало ИА REGNUM, финальное голосование завершится в полдень 7 октября. В этот же день итоги конкурса подведут в эфире телеканала «Россия» и назовут двух победителей.

Добавим, что за курорт уже проголосовали известные люди. Так, в том, что именно Сочи должен красоваться на новых купюрах России достоинством 200 и 2000 рублей уверен знаменитый спортсмен и депутат Госдумы РФ Николай Валуев и его дочь Ирина. Сочи на банкноте Центробанка выбрали и звезды российского шоу-бизнеса Олег Газманов и Михаил Галустян.