Вашингтон, 5 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри выступил с критикой в адрес российской внешней политики в Сирии, назвав поддержку Москвой президента Башара Асада «безответственной и опрометчивой». Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

ИА REGNUM

«Правительство США абсолютно убеждено в правильности избранной стратегии по Сирии. Что касается России, то её политика вызывает у нас негодование. Москва сознательно закрыла глаза на использование Асадом газообразного хлора, а также многочисленные атаки Дамаска против собственного населения», — заявил Керри.

Глава американской дипломатии считает, что Москва и Дамаск «отбросили дипломатию», вместо которой «пытаются одержать военную победу над искалеченными людьми, атаковать и без того разрушенные больницы и травмированных детей, живущих на многострадальной сирийской земле».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби объявил, что Вашингтон приостанавливает двусторонние контакты с Москвой, «целью которых было поддержание режима прекращения боевых действий в разрушенной войной стране».

Кирби также обвинил Россию в «невыполнении своих обязательств, предусмотренных соглашением о прекращении огня», активизации авиаударов в г. Алеппо, контроль над которым с 2012 года оспаривается сирийской правительственной армией и террористами «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

19 сентября совместный конвой Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП) и гуманитарных организаций ООН был обстрелян в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо.

«Вечером 19 сентября именно в этом районе в воздухе на высоте 3600 метров, и двигаясь со скоростью около 200 километров в час, находился ударный беспилотник международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Инджирлик», — пояснили в Минобороны России.

Конвой состоял из 31 грузовика и вез помощь для 78 тысяч человек. По данным Международного комитета Красного Креста, 18 грузовиков было уничтожено, погибли не менее 20 человек.