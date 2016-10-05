Палермо, Италия, 5 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Палермо», выступающий в высшем дивизионе чемпионата Италии, в течение ближайшего месяца будет продан инвесторам из Китая. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил президент итальянского клуба Маурицио Дзампарини.

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«Я люблю футбол и люблю «Палермо», но я устал, — сказал он. — Не от игры, а от того, какими методами здесь все достигается. Пришло время построить новые планы».

При этом Дзампарини добавил, что руководство «Палермо» уже провело переговоры с китайской компанией, которая «имеет четкие идеи о будущем клуба».

«В проекте — постройка нового стадиона, спортивного центра, — говорит президент итальянского клуба. — Все это станет возможно после сделки, которая состоится в течение ближайшего месяца».

Отметим, что в прошедшем сезоне футбольный клуб «Палермо» сменил главного тренера 8 раз.

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