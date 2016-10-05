Бишкек, 5 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии в третьем чтении рассматривают разработанный экс-генпрокурором Аидой Саляновой проект закона о внесении в Семейный и Уголовный кодексы поправок, вводящих уголовную ответственность для лиц, причастных к совершению «нике» (обряда религиозного бракосочетания — прим. ИА REGNUM ) с несовершеннолетними. По словам автора законопроекта, Духовное управление мусульман Киргизии намерено издать для священнослужителей фетву (правовое решение в Исламе — прим. ИА REGNUM ), в которой будут подробно описаны процедура и порядок заключения религиозных браков, а также список тех, кто будет иметь право провести этот обряд. «Я уверена, что ни один молдо (мулла — прим. ИА REGNUM ) после вступления в силу данного закона не совершит обряд с участием несовершеннолетней девочки», — подчеркнула она.

Константин Маковский. Ромео и Джульетта 1893

В поддержку предложенного парламенту документа высказалась депутат Наталья Никитенко. «Девочек из бедных семей родители зачастую принуждают к ранним бракам. Я прошу мужчин депутатов, которые выступают против, представить своих дочерей на месте девочек, которых принудили к браку. Ведь принуждение к вступлению в брак несовершеннолетних можно сравнить с педофилией», — отметила она.

Спикер Чыныбай Турсунбеков, в свою очередь, предложил внести в законопроект пункт о том, что священнослужителю запрещается совершать обряд религиозного бракосочетания в том случае, если у молодоженов нет свидетельства о браке из загса. «Религиозные деятели тоже должны уважать закон. К примеру, в Казахстане такая норма работает», — добавил он.

В ответ на это депутат Аида Салянова заметила, что Киргизия — «светское государство, где религия отделена от государства». «Предложение хорошее. Но применение его на практике не представляется возможным», — сказала она.

Депутат Акылбек Жапаров заострил внимание на вопросе о том, не приведет ли принятие этих поправок к «разрушению счастья молодых». «Помните трагедию Шекспира о Ромео и Джульетте? Там мораль такова: вмешательство родителей привело к гибели молодых влюбленных. Не считаете ли вы, что предлагаемые запреты могут привести не к одной трагедии? Не посчитают ли современные Ромео и Джульетты этот законопроект как запрет их чувствам?», — поинтересовался он.

На это Аида Салянова возразила, что в данном документе «речь идет о защите молодых девочек от принудительного раннего брака». «Мы хотим спасти судьбу несовершеннолетних, которых по принуждению в 15−16 лет выдают замуж. Обрекая их на обряд «нике», их делают третьими или четвертыми женами. Потом их с детьми выгоняют на улицу. А эти девочки без образования и со сломанной судьбой с маленькими детьми остаются без средств к существованию», — подытожила экс-генпрокурор Киргизии.

По итогам рассмотрения парламент Киргизии в третьем чтении поддержал проект закона о запрете на совершение обряда «нике» с несовершеннолетними. За принятие документа проголосовали 60 народныхизбранников, против — 48 депутатов.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая 2016 года парламент Киргизии проголосовал против принятия закона, предусматривающего внесение в Семейный и Уголовный кодексы поправок о введении запрета на проведение религиозных брачных обрядов с несовершеннолетними. 9 июня 2016 года киргизские депутаты после еще двух переголосований все же одобрили запрет на религиозные браки с подростками.

Отметим, что согласно официальным данным, до 15% проживающих в Киргизской Республике женщин выходят замуж до наступления совершеннолетия, а еще 1% — в возрасте младше 15 лет.