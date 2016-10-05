Москва, 5 октября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Фракция «Справедливая Россия» вносит в Госдуму 19 законопроектов в рамках реализации программы «25 справедливых законов», посвященных улучшению положения граждан в социальной, медицинской и пенсионной сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил журналистам лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы шли на выборы с предвыборной программой, которая называется «25 справедливых законов». Мы обещали нашим избирателям, что внесем эти законопроекты в первый день работы Госдумы нового созыва», — рассказал он.

Среди внесенных законопроектов — блок пенсионного законодательства, пояснил Миронов. «Мы считаем необходимым, чтобы у нас обязательно была индексация пенсий дважды в год на уровне инфляции для всех пенсионеров. Пенсия должна зависеть только двух параметров — от зарплаты и стажа. Пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, должны получать повышенную пенсию, время учебы в вузах должно входить в трудовой стаж», — указал депутат основные пункты пенсионных законопроектов.

Также внесенные законопроекты касаются здравоохранения, сообщил он. «У нас сегодня, к сожалению, по факту, 50% медуслуг — платные», — отметил он, подчеркнув, что фракция настаивает на том, чтобы в госполиклиниках никогда не оказывались никакие платные услуги, а институт частных посредников был бы убран из системы здравоохранения.

«Третий блок касается почасовой оплаты труда — очень приятно, что Ольга Голодец совсем недавно поддержала нашу программу в части введения почасовой оплаты», — рассказал парламентарий.

Следующий блок законопроектов направлен на то, чтобы довести уровень зарплат и социальных гарантий бюджетников — врачей, учителей, работников культуры и ученых — до уровня госслужащих высшего уровня, отметил Миронов. Также депутаты фракции вновь внесли законопроект, касающийся «многострадальной категории детей войны»

«Справедливая Россия» также настаивает на бесплатном предоставлении автотранспорта инвалидам и отмене их ежегодного освидетельствования. «Человек, который, допустим, не имеет конечностей — его вынуждают раз в три года проходит переосвидетельствование — это просто кощунство и безумие», — возмутился Миронов.

Лидер фракции также упомянул о необходимости отменить транспортный налог, освободить от уплаты земельного налога граждан, имеющих участки не более 8 соток, запретить МФО и коллекторские агентства, а также ввести добровольность ЕГЭ после окончания школы.