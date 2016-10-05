Москва, 5 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Минфин России предлагает установить нулевую ставку НДС в рамках реализации пилотной программы tax free в России, следует из проекта «Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 гг.».

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«В целях создания стимулов для роста товарооборота российских розничных сетей, реализующих потребительские товары, предлагается реализовать механизм для возврата иностранным физическим лицам части сумм НДС, уплаченных ими при приобретении товаров в период временного пребывания в Российской Федерации, путем установления ставки НДС в размере 0% по этим товарам в случае их вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС», — говорится в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по всей стране возврат НДС туристам заработает с 2018 года. Минимальная сумма покупки непродовольственных товаров, с которой можно будет вернуть НДС, составит 10 тыс. рублей. С 2018 года к системе tax free смогут присоединяться ритейлеры с оборотом не менее 100 млн руб., если их торговые объекты расположены в городах с международным аэропортом и они не имеют задолженностей по уплате налогов.

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Минпромторг РФ предложил расширить перечень товаров, при покупке которых иностранные граждане смогут воспользоваться системой tax free, продуктами питания, в частности, включить в него водку, икру, крабов, шоколад «Аленка».