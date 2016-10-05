Москва, 5 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В России авиаперелеты бизнеса-классом совершали только 13% руководителей предприятий, летавших за последний год. Чаще остальных такой класс обслуживания выбирают представители среднего бизнеса (13%), реже всего — руководители микро-организаций (5%). Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

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За последний год совершали авиаперелеты 41% руководителей предприятий: 9% летали один раз, 23% ─ не более пяти раз и еще 9% ─ 5 и более раз.

Чаще остальных перелеты практикуют представители крупных компаний (60% летали минимум один раз, и 18% ─ более 5 раз), а реже всего — представители микропредприятий (за год хотя бы раз совершали перелеты 34%, и только 5% — чаще 5 раз).

Не летали за последний год 59% опрошенных топ-менеджеров.

Опрос проведен в июле 2016 года. Опрошены 500 руководящих сотрудников предприятий микро, малого, среднего и крупного бизнеса в федеральных округах России.