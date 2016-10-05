Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. 30-летний житель Ленинградской области в августе текущего года поджег автомобиль своего бывшего руководителя, который уволил мужчину без выплаты зарплаты. 3 октября злоумышленник был задержан сотрудниками угрозыска. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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По версии следствия, подозреваемый в ночь на 28 августа текущего года умышленно повредил автомашину Peugeot 306 во дворе дома на Озерковой улице в городе Петергофе.

После задержания оперативниками уголовного розыска по Петродворцовому району ранее судимого жителя Ленинградской области выяснилось, что автомобиль принадлежит его бывшему руководителю, который уволил сотрудника, а полагающуюся заработную плату не выплатил.

«Бывший работник решил из «чувства мести» поджечь имущество работодателя», — сообщили в полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.