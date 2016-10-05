Москва, 5 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Доллар США и евро вновь снижаются к рублю на торгах 5 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар

Евро к 11:20 мск опустился на 19,50 копейки и составил 70,07 рубля. Торги по европейской валюте проходили в диапазоне от 69,9375 до 70,3 рубля, они открылись на отметке в 70,1175 рубля.

Биржевой курс доллара США к этому времени потерял 23,25 копейки, опустившись к предыдущему закрытию до 62,4325 рубля. Минимум по доллару составил 62,34 рубля, максимум — 62,6175 рубля. Торги начались с отметки в 62,5375 рубля.

Российская валюта преимущественно игнорировала колебания на рынке нефти, поддавшись напору доллара, который укреплялся на международном рынке Форекс.