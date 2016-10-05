Москва, 5 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сегодня, 5 октября, учителей с профессиональным праздником.

Богданов-Бельский Н.П. Чаепитие у учительницы

Как передает пресс-служба правительства РФ, его глава отметил, что профессия учителя «требует не только педагогического мастерства, терпения и такта, но и огромной любви к своим воспитанникам».

«От вашей квалификации, — говорится в поздравлении премьер-министра, неравнодушного отношения к делу и широкого кругозора зависит мировоззрение, система фундаментальных ценностей, здоровье подрастающего поколения, а значит, будущее нашей страны». Медведев поблагодарил учителей «за заботу о наших детях, за ваш благородный, нелёгкий, очень важный для общества труд».

День учителя отмечается с России с 1965 года. С 1994 года наша страна празднует его 5 октября вместе со Всемирным днём учителей.