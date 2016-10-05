Москва, 5 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на компенсации со стороны США за невыполнение условий соглашения по плутонию, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Россия перестанет уничтожать плутоний, потому что «американцы его не уничтожали», уверен Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Пускай отменяют санкции, пускай компенсацию выплачивают», — заявил депутат Госдумы. «То есть, мы можем вести переговоры, но мы перешли в наступление: сирийцы под Алеппо, а наше руководство — по всем позициям военно-политических отношений с США. Мы все это поддерживаем», — сказал он.

Законопроект о приостановлении Россией действия Соглашения между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области и протоколов к этому Соглашению, президент РФ внес в Госдуму 3 октября. Путин принял решение «заморозить» действие соглашения с США об утилизации плутония, так как Москва больше не считает нужным выполнять положения документа в одиночку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Закон Госдума может принять 19 октября.