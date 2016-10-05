Вашингтон, 5 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Аккаунты основателя социальной сети Facebook МаркаЦукерберга и главы Google Сундара Пичая мог взломать хакер из Саудовской Аравии, ученик старших классов Ахмад Макки, сообщает портал BuzzFeed.

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По данным издания, юный кибервзломщик живет в городе Джидда, он принадлежит к хакерской группировке OurMine, ранее взломавшей в различных соцсетях аккаунты глав Uber, Spotify, Pokemon Go и актеров Ченнинга Татума и Улдуз Уоллес.

Журналисты нашли Макки через Instagram — почта хакера «засветилась» при взломе аккаунта Уоллес. В профиле хакера в Instagramранее стояла ссылка на портал хакеров Our-Mine.net.

Предполагаемый хакер не ответил на вопросы журналистов. В OurMine заявили о его непричастности к взломам, сказав, что он просто фанат.