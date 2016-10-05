Роспотребнадзор предупреждает о вспышке кишечной инфекции в Малайзии
Москва, 5 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Малайзии с 24 сентября в отельном комплексе Bukit Merah Laketown Resort регистрируется вспышка острой кишечной инфекции среди отдыхающих. Общее число пострадавших составляет 46 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.
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Кишечная инфекция
В ходе лабораторных исследований установлено, что возбудителем заболеваний является ротавирус. Предполагается, что случаи инфицирования связаны со смешиванием воды в аквапарке и распространением заболеваний водным путем.
В настоящее время аквапарк закрыт и проводятся дезинфекционные мероприятия.
Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок в Малайзию.