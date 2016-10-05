Москва, 5 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Малайзии с 24 сентября в отельном комплексе Bukit Merah Laketown Resort регистрируется вспышка острой кишечной инфекции среди отдыхающих. Общее число пострадавших составляет 46 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

WikiImages Кишечная инфекция

В ходе лабораторных исследований установлено, что возбудителем заболеваний является ротавирус. Предполагается, что случаи инфицирования связаны со смешиванием воды в аквапарке и распространением заболеваний водным путем.

В настоящее время аквапарк закрыт и проводятся дезинфекционные мероприятия.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок в Малайзию.