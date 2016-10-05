Барнаул, 5 октября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Алтайский край вышел в Топ-20 регионов с наибольшими объемами производства сыров и сырных продуктов по итогам шести месяцев 2016 года: объем производства составил 42 тыс. тонн. По данным программы «Вести-Алтай», рейтинг был составлен национальной ассоциацией производителей молока совместно с аналитическим центром MilkNews. За основу были взяты данные Росстата.

Светлана Шаповалова Алтайские сыры

В тройку лидеров производства вошли также: Воронежская область (33,3 тыс. тонн) и Московская область (23,5 тыс. тонн продукции). Как следует из рейтинга, в структуре производства сыров и сырных продуктов среди регионов-лидеров наибольшую долю занимают твердые сыры (25%) и сырные продукты (23%), полутвердые сыры (21%) и плавленые сыры (16%).

Напомним, алтайские сыроделы производят треть всех сыров в Сибири и больше 14% — в России. Ассортимент молочных продуктов насчитывает более 60 наименований. В частности, регион наладил производство аналогов импортных сыров «Камамбер» и «Рокфор», а также — творожных кремов «Маскарпоне» и «Фета».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года алтайские сыры и масло удостоены высших наград во Владивостоке. Сразу четыре продукта алтайской компании «Киприно» получили высшую награду на XX специализированной выставке-ярмарке «Приморские продукты питания — 2016».

В 2015 году Алтайский край занял первое место среди субъектов страны по производству сыров и сухой молочной сыворотки. В первом полугодии 2016 года индекс производства в молочной промышленности в регионе составил 100,9 процента к аналогичному периоду предыдущего периода.