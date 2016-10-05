Москва, 5 октября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Сирийская армия перешла в наступление под Алеппо, а российское руководство — по всем позициям военно-политических отношений с США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«В Сирии идет нагнетание обстановки, это видно — нервозность американских журналистов, политологов, сенаторов, депутатов, кандидатов в президенты», — отметил он.

Жириновский сравнил ситуацию в Сирии с ситуацией во время Великой Отечественной войны: «Сирийская армия перешла в наступление. Советская армия перешла в наступление под Сталинградом, и нервозность в Берлине: если падет Сталинград, значит, мы проигрываем войну. Если падет Алеппо, война проиграна — это самый крупный город. Дальше уже останется освободить Ракку — столицу этих экстремистов», — пояснил депутат.

«И вот страх потерять город заставляет их как-то пытаться остановить победоносное шествие хорошо переобученной сирийской армии при поддержке с воздуха нашей авиацией. У нас там мощная система ПВО. Мы полностью поддерживаем те требования, которые предъявлены руководством страны, что мы готовы пойти на дальнейшие переговоры, если будут выполнены требования, связанные с уничтожением оружейного плутония», — подчеркнул парламентарий.