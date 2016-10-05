Таллин, 5 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, в Эстонии профессиональный праздник День учителя отмечают почти 25 тысяч воспитателей, педагогов и учителей, сообщил эстонский телеканал ETV+ cо ссылкой на данные Министерства образования и науки страны.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

В дошкольных детских учреждениях заняты более 8000 педагогов, в общеобразовательных школах Эстонии работает около 14 400 учителей, а в профессиональных учебных заведениях — 2255. По официальным данным, более половины учителей в Эстонии — женщины старше 50 лет.

В День учителя министр образования и науки, член правящей праволиберальной Реформистской партии Марис Лаури прочтет лекцию на тему предпринимательства для учащихся и педагогов Таллинского центра профессионального обучения в рамках стартовавшей Школы предпринимательства Эстонии. В социальных медиа проходит акция, предлагающая вспомнить о любимом учителе #lemmikopetaja, 8 октября в Таллине пройдет концерт в честь Дня учителя.