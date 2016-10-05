Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Потребление природного газа в ближайшие десять лет увеличится двое, а углеводороды в целом продолжат играть доминирующую роль на мировом рынке, заявил коммерческий директор по РФ Shell E&P Дуглас Бакли. Свой прогноз спикер озвучил во время выступления в рамках VI Петербургского международного форума сегодня, 5 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

xlwengineering.com Добыча нефти. Shell E&P

Также Бакли отметил: «Ценовая конкурентоспособность газа хороша. В частности, это касается генерации энергии».

Объясняя свою позицию, коммерческий директор по РФ Shell E&P сказал, что заводы по производству газа строить намного быстрее, чем, например, АЭС. Значит, этот энергоноситель можно начинать использовать быстрее, отметил Бакли.

По его словам, инвестиции в газовую отрасль составляют примерно одну тысячу долларов за киловатт энергии, а это намного меньше, чем инвестиции в угольную или атомную промышленность. Стоимость ремонта газовых станций тоже намного ниже, что в целом делает газ более перспективным энергоресурсом. Бакли подчеркнул, что, согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в период с 2014 по 2020 годы спрос на газ увеличится. Следовательно, необходимо инвестировать в отрасль, чтобы можно было увеличить поставки.

Напомним, что с 4 по 7 октября проходится Петербургский международный газовый форум, участие в котором принимают около трех тысяч человек. Как ранее передавало ИА REGNUM, коммерческий директор Uniper SE Киф Мартин, а также другие эксперты прогнозируют в ближайшие годы рост потребления газа.