Киев, 5 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Комментируя принятый в сентябре американским конгрессом закон, предусматривающий поставку на Украину летального оружия, украинский министр обороны Степан Полторак уточнил, что Киев больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны и противотанковых средствах. Такую информацию украинский министр сообщил в программе «Левый берег» на 24 канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

На вопрос ведущей о сроках поставки на Украину летального оружия из США Полторак не ответил. По его словам, решение о сроках будет приниматься президентом США, и пока об этом информации нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон «О поддержке стабильности и демократии на Украине». Одним из пунктов документа является перечень средств, выделяемых Киеву, в числе которых — летальные оборонительные системы вооружений.

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