Москва, 5 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Первое пленарное заседание Госдумы VII созыва начнется в 12:00 мск, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Заседание будет носить организационный характер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Планируется, что нижняя палата парламента обсудит изменения в регламент своей работы, зарегистрирует фракции, изберет спикера Госдумы, обсудит число заместителей председателя Госдумы, а также определится с их кандидатурами.

Кроме того, обсудит составы комитетов, изберет их председателей, примет ряд постановлений о комиссиях нижней палаты парламента.

Читайте также: Госдума определится с руководством и решит организационные вопросы

«Мы заинтересованы в создании мощного консультативного органа, способного осмысливать проблемы и помочь стране мирно и демократично выбраться из крайне сложного и драматичного положения», — сказал перед заседанием лидер КПРФ Геннадий Зюганов.