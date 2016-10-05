Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Депутаты парламента Санкт-Петербурга в ходе тайного пакетного голосования 5 октября избрали заместителей председателя Законодательного собрания и руководителей комитетов и комиссий парламента 6-го созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Петербурга

Персональный состав пакета огласил глава Заксобрания Вячеслав Макаров, который лично поддержал все предложенные кандидатуры и высказал положительные характеристики каждому претенденту. Кандидатов на пост своих заместителей, единороссов Анатолия Дроздова и Сергея Соловьева спикер назвал людьми, которые во многом формировали лицо парламента Петербурга в предыдущем созыве. Кандидата на пост главы ключевого комитета по законодательству Дениса Четырбока, бывшего помощника спикера в прошлом созыве, по словам Макарова, поддержали «практически все фракции», за исключением «Яблока». Ранее этот комитет возглавлял избранный 18 сентября в Госдуму Виталий Милонов.

К большинству кандидатов, многие из которых хорошо известны по своей деятельности в органах законодательной и исполнительной власти, вопросов у депутатов не возникло. Лишь у кандидата в главы комиссии по устройству госвласти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству, экс-главы Петроградского района Юрия Гладунова депутат-«эсер» Алексей Ковалев поинтересовался его готовностью защищать архитектурно-историческое наследие Санкт-Петербурга, которое подвергается разрушению. Гладунов заверил Ковалева и Заксобрание, что «формально и неформально» приложит все силы к сохранению исторического облика города.

В результате тайного голосования заместителями председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга избраны единороссы Анатолий Дроздов и Сергей Соловьев, представляющие, как и спикер Макаров, фракцию «Единая Россия».

На должность главы важнейшего Бюджетно-финансового комитета Заксобрания избран Максим Яковлев (ЛДПР), комитет по законодательству возглавил Денис Четырбок («Единая Россия»).

Постоянную комиссию по горхозяйству, градостроительству и имущественным вопросам возглавил единоросс, многолетний депутат всех последних созывов Сергей Никешин, комиссию по промышленности, экономике и предпринимательству — Алексей Макаров («Единая Россия»), комиссию по социальной политике и здравоохранению — Елена Киселева («Единая Россия»), комиссию по экологии и природопользованию — экс-глава Красногвардейского района Мария Щербакова («Единая Россия), комиссию по образованию, культуре и науке вновь возглавил Максим Резник («Партия роста»), комиссию по вопросам правопорядка и законности также повторно возглавил Александр Кущак («Единая Россия»), комиссию по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству — Юрий Гладунов («Единая Россия»).

Согласно данным счетной комиссии, «за» пакет кандидатур проголосовало 42 депутата, против всех — 2 депутата. Испорченных бюллетеней — 3, недействительный — 1. Таким образом, пакет был принят большинством голосов. Результаты тайного голосования были затем утверждены 47 голосами депутатов Заксобрания.

Спикер Заксобрания также огласил имена заместителей руководителя некоторых фракций Заксобрания. Так, заместителем руководителя фракции «Партии роста» будет Сергей Трохманенко, «вторым человеком» во фракции ЛДПР — Максим Яковлев, замруководителя фракции «Справедливой России» стала Надежда Тихонова, а фракции «Яблоко» — Михаил Амосов.

Также в ходе заседания Вячеслав Макаров огласил заявление Андрея Кутепова, избранного неделю назад представителем Заксобрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации, о сложении им депутатских полномочий. По заявлению сенатора эти полномочия были прекращены.

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Позже в ходе заседания 5 октября были сформированы персональные составы комитетов и комиссий Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва, утверждена кандидатура на должность мирового судьи, объявлены благодарности Заксобрания ряду предприятий, организаций и лиц.