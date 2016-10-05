Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. На улице Тоннельной в Сочи сотрудник магазина «Пятерочка» совершил нападение на местную покупательницу. Видео произошедшего, снятое одним из очевидцев, опубликовано 5 октября телеканалом РЕН ТВ.

Clker-Free-Vector-Images Кулак

На кадрах видно, как один из работников торговой сети ударил женщину кулаком в лицо. Пока не известно, что именно явилось причиной конфликта.

О реакции представителей магазина также пока ничего неизвестно.