Красногорск, 5 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Московской области стала известна средняя заработная плата педагогических работников в школах, а также воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях после повышения оплаты их труда с 1 сентября 2016 года. По мнению учителя математики и сопредседателя МПРО «Учитель» Андрея Демидова, никакие средние показатели заработной платы не дают реального представления о заработке учителей и воспитателей в регионах страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первое знакомство с учителем

«С 1 сентября произошло повышение заработной платы педагогическим работникам в школе, воспитателям в дошкольных образовательных учреждениях и заведующим. Повышение заработной платы произошло в системе дополнительного образования. В школах средняя заработная плата — от 35 тысяч до 48 тысяч рублей. В дошкольных образовательных учреждениях — от 39 тысяч до 43 тысяч рублей», — цитирует РИАМО министра образования Московской области Марину Захарову.

Как, в свою очередь, заявил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Демидов, общественность не имеет возможности оценить механизмы формирования показателя средней заработной платы, а информация «с мест» дает совсем иную картину.

«Мне кажется, что эти цифры нереальны. К сожалению, мы не может оценить за счет чего формируются средние цифры по заработной плате в регионах, в том числе в Московской области. Показатель средней заработной платы не дает нам реальной возможности узнать реальную заработную плату на местах», — отметил Демидов.

Он также сообщил, что педагог из другого региона страны — Вологодской области при почти двух ставках и большом опыте работы получил в сентября всего 12 тысяч рублей.

«Время от времени я получаю информацию с мест. Последнее было обращение преподавателя музыкальной школы из Вологды с 30-летним стажем. Нагрузка была у нее почти 31,5 час при учебной нагрузке на ставку — 18 часов, то есть у нее было почти две ставки. При этом всем ей была начислена зарплата за сентябрь этого года в 12,5 тысяч рублей. Вот и сравните со «средними цифрами», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году заработная плата врачей и работников социальной сферы Подмосковья — учителей, воспитателей, работников культуры и социальных служб была увеличена на 30% и 15% соответственно. В 2017 году власти региона обещают, что учителей Подмосковья ждет повышение зарплат еще на 5%.