Калуга, 5 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум.



ChristopherPluta Пряники

В сухиничском детском саде №190 малышей кормили старыми пряниками, а на складе социально-реабилитационного центра «Лучики Надежды» для питания детей предназначались мясные полуфабрикаты с истекшим сроком годности. Здесь также не соблюдались условия хранения сгущенного молока.

Как сообщил 5 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Сухиничского района Калужской области Евгений Щепилин, все обнаруженные продукты создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей.

По данному поводу, прокурор района возбудил в отношении должностных лиц образовательных учреждений дела об административном правонарушении, а региональный Роспотребнадзор оштрафовал работник.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, детском саде «Вишенка» того же Сухиничского района, а в ходе прокурорской проверки были выявлены продукты с истекшим сроком годности, а в 15 детских садах Обнинска во время завтрака обнаружилось, что молоко оказалось кислым и непригодным для приготовления молочной каши, которая значилась в детском меню.

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