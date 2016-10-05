Калуга, 5 октября, 2016, 10:51 — ИА Регнум.



tgassan.ru НКО

Оказание методической помощи, консультации по юридическим и экономическим вопросам, оформление заявок на получение грантов и многое другое — таковы направления работы нового ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «ИНИЦИАТИВА», который открылся в Калуге, сообщает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

По мнению министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина, открытие центра поддержки НКО будет способствовать становлению развитого гражданского общества.

Сегодня в калужском регионе зарегистрировано более 1000 некоммерческих организаций, однако реально работают лишь пару десятков, и здесь ресурсный центр «ИНИЦИАТИВА», несомненно, станет надежным подспорьем некоммерческим организациям при внедрении ими новых областных социально-значимых проектов.

Напомним, созданию регионального ресурсного центра поддержки НКО активно способствовали министерство внутренней политики и массовых коммуникаций совместно с Общественной палатой Калужской области.