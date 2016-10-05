Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Российский «Газпром» не боится конкуренции со стороны американских производителей сланцевого газа. Об этом сегодня, 5 октября, заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на VI Петербургском международном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

gazprom.ru Добыча углеводородов

«Нет, мы не боимся. Я не боюсь ни днем, ни ночью таких угроз», — сказал Медведев, говоря о ситуации на мировом газовом рынке и конкуренции со стороны США,

Генеральный директор «Газпром экспорт» также подчеркнул, что в актуальной ситуации, в условиях низких цен на энергоресурсы компания оптимизирует расходы и повышает эффективность своих проектов, чтобы быть конкурентными на рынке.

4 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» начался VI Петербургский международный газовый форум. Он продлится до 7 октября. Участниками мероприятия являются три тысячи человек, среди которых представители крупнейших газовых компаний России, а также органов государственной власти, зарубежных и российских промышленных корпораций, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов