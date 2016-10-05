«Газпром»: Мы не боимся американцев
Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Российский «Газпром» не боится конкуренции со стороны американских производителей сланцевого газа. Об этом сегодня, 5 октября, заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на VI Петербургском международном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Нет, мы не боимся. Я не боюсь ни днем, ни ночью таких угроз», — сказал Медведев, говоря о ситуации на мировом газовом рынке и конкуренции со стороны США,
Генеральный директор «Газпром экспорт» также подчеркнул, что в актуальной ситуации, в условиях низких цен на энергоресурсы компания оптимизирует расходы и повышает эффективность своих проектов, чтобы быть конкурентными на рынке.
4 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» начался VI Петербургский международный газовый форум. Он продлится до 7 октября. Участниками мероприятия являются три тысячи человек, среди которых представители крупнейших газовых компаний России, а также органов государственной власти, зарубежных и российских промышленных корпораций, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов