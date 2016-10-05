Москва, 5 октября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. На Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве в течение получаса поезда шли с задержкой. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«С 8:00 до 8:30. Таганско-Краснопресненская линия. Южный участок. Были увеличены интервалы движения поездов», — говорится в сообщении.

Причины сбоя не назывались. Уточняется, что с 8:30 движение поездов происходит в соответствии с графиком.