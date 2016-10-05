Оренбург, 5 октября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Изучение проблем развития системы сельского расселения в Оренбургской области группа ученых крупнейшего вуза региона — Оренбургского госуниверситета разработали концепцию устойчивого развития муниципальных образований различного уровня и внесла изменения в документы территориального планирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в вузе.

Александр Васильевич Федоров. Деревня

В 2016 году коллектив, возглавляемый заведующим кафедрой городского кадастра архитектурно-строительного факультета Вадимом Петрищевым, провел крупномасштабные экспедиции по Оренбургской области с целью оценки современного социально-демографического состояния сельских поселений. Участникам некоторых исследований стали ученые из Казахстана.

По результатам полевых исследований выявлены ареалы исчезнувших населенных пунктов вдоль российско-казахстанской границы и определены основные тенденции развития административных центров областной и районной периферии.

«Мы отметили процессы централизации и дробления территорий муниципальных образований в зависимости от ведущих социально-демографических и экономических процессов, — сказал руководитель проекта Вадим Петрищев. — И предложили изменения в действующую методику градостроительного ранжирования перспективных и малоперспективных населенных пунктов, внеся новые параметры: удаленность от административных центров, связь с ведущими транспортными магистралями, качество земельных ресурсов».

Ученый подчеркнул, что старая методика учитывала только демографические показатели — рост численности населения. И если ориентироваться только на него, то практически все сельские населенные пункты оказываются в разряде малоперспективных и неперспективных.

С помощью новой методики стало реальным определить возможности развития оренбургских сёл, например, в пределах российско-казахстанского приграничья. Это даст возможность оказывать адресную поддержку действительно перспективным населенным пунктам, имеющим выгодное экономико-географическое положение, и сохранять их. В их число входят транспортные и логистические узлы, центры переработки сельскохозяйственной продукции, пункты, имеющие туристско-рекреационное значение. В этом и заключается процесс поляризации системы сельского расселения.