Челябинский педагог всё же попала под статью
Златоуст, Челябинская область, 5 октября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В отношении учительницы начальных классов одной из школ города Златоуста возбуждено уголовное дело. Преподавателя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда вреда первокласснице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, против педагога Татьяны Порсевой выступили родители учеников первого класса. По их мнению, преподаватель якобы применяла непедагогические методы при проведении уроков с учениками.
Возмутившиеся родители в мае 2016 года написали гневные письма в различные инстанции, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Павлу Астахову, региональному омбудсману Ирине Буториной, министру образования Челябинской области Александру Кузнецову. А также в златоустовскую прокуратуру, в результате чего было возбуждено дело в отношении Татьяны Порсевой.
Вместе с тем, в областном центре была сформирована специальная комиссия, которая выехала в Златоуст и на месте разбиралась с произошедшим. Член комиссии заместитель министра образования региона Елена Коузова сообщила, что нарушений в действиях учительницы не выявлено.
Параллельно прокурор Челябинской области Александр Кондратьев признал возбуждение дела незаконным и отменил решение златоустовских коллег.
Однако родители не успокоились и подключили общественную организацию «Гражданская инициатива», которая как раз занимается вопросами сопровождения семей школьников по правовым и психологическим вопросам.
Казалось, что дело улажено, но оказывается родитель одной из учениц пошла дальше.
В результате, СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). На руках у следователей оказалось заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому психическое расстройство, возникшее у ребенка, по степени тяжести причиненного вреда здоровью относится к категории тяжкого вреда здоровью.
Теперь следователи подозревают учительницу в применении грубого, пренебрежительного и унижающее человеческое достоинство обращения к ученице. Тем самым, по версии следствия, была создана «психотравмирующая ситуация, повлекшая развитие у девочки психического расстройства в виде расстройства адаптации, вызванного стрессовой ситуацией».
В настоящее время учительница не допущена к работе, в отношении нее проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
Ранее по теме: Прокуратура оправдала челябинскую учительницу