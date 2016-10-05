Златоуст, Челябинская область, 5 октября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. В отношении учительницы начальных классов одной из школ города Златоуста возбуждено уголовное дело. Преподавателя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда вреда первокласснице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Как сообщало ранее ИА REGNUM, против педагога Татьяны Порсевой выступили родители учеников первого класса. По их мнению, преподаватель якобы применяла непедагогические методы при проведении уроков с учениками.

Возмутившиеся родители в мае 2016 года написали гневные письма в различные инстанции, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Павлу Астахову, региональному омбудсману Ирине Буториной, министру образования Челябинской области Александру Кузнецову. А также в златоустовскую прокуратуру, в результате чего было возбуждено дело в отношении Татьяны Порсевой.

Вместе с тем, в областном центре была сформирована специальная комиссия, которая выехала в Златоуст и на месте разбиралась с произошедшим. Член комиссии заместитель министра образования региона Елена Коузова сообщила, что нарушений в действиях учительницы не выявлено.

Параллельно прокурор Челябинской области Александр Кондратьев признал возбуждение дела незаконным и отменил решение златоустовских коллег.

Однако родители не успокоились и подключили общественную организацию «Гражданская инициатива», которая как раз занимается вопросами сопровождения семей школьников по правовым и психологическим вопросам.

Казалось, что дело улажено, но оказывается родитель одной из учениц пошла дальше.

В результате, СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). На руках у следователей оказалось заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому психическое расстройство, возникшее у ребенка, по степени тяжести причиненного вреда здоровью относится к категории тяжкого вреда здоровью.

Теперь следователи подозревают учительницу в применении грубого, пренебрежительного и унижающее человеческое достоинство обращения к ученице. Тем самым, по версии следствия, была создана «психотравмирующая ситуация, повлекшая развитие у девочки психического расстройства в виде расстройства адаптации, вызванного стрессовой ситуацией».

В настоящее время учительница не допущена к работе, в отношении нее проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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