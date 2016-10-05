Сингапур, 5 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Шипохвостый скат убил сотрудника сингапурского океанариума «Underwater World Singapore» (Подводный мир Сингапура), сообщает 5 октября CNA.

molomo.ru Шипохвостый скат

62-летний аквалангист Филип Чан погиб в результате ранения в грудь, которое нанес шипохвостый скат. Чан подготавливал ската к перевозке в другой аквариум, когда получил смертельное ранение.

«Он умер от травмы через несколько часов в госпитале Сингапура», — говорится в заявлении компании Haw Par Corporation, которой принадлежит океанариум «Underwater World Singapore».

Компания Haw Par Corporation заявила, что оказывает содействие властям в расследовании несчастного случая и приостановила программу по доставке животных в океанариум «Underwater World Singapore».

Напомним, океанариум «Underwater World Singapore» был открыт в 1991 году и располагается на сингапурском острове Сентоза. В океанариуме представлены 250 видов морских животных из разных регионов мира. Всего в океанариуме обитают 2 тыс. 500 морских животных.