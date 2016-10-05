Ростов-на-Дону, 5 октября, 2016, 10:36 — ИА Регнум.

Генеральный спонсор футбольного клуба «Ростов» расторгает договор с командой. Компания «Группа Агроком» уже направила соответствующее письмо. Как пишет «Р-Спорт», эту информацию агентству подтвердил председатель совета директоров компании Иван Саввиди.

fc-rostov.ru Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа

По словам Саввиди, решение принято в связи с тем, что желто-синие не выполняют свои обязательства по договору. Ещё ранее сообщалось о том, что клуб «не предпринимает действий по защите деловой репутации группы». Причём, Саввиди не исключил подачу иска в суд на команду за неисполнение спонсорского договора.

«Яблоком раздора» послужила форма игроков. На матч с голландским ПСВ, прошедший в рамках Лиги чемпионов УЕФА, футболисты вышли в форме, на которую не были нанесены логотипы главного спонсора.

Председатель совета директоров «Ростова» Петр Серов сообщил ТАСС, что возникшая ситуация на финансирование команды влияния не окажет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком» является генеральным спонсором ФК «Ростов» с марта 2016 года. После подписания договора статус официального спонсора в сезоне 2015/16 получили входящие в группу предприятия — «Атлантис-Пак» и «ТАВР». Ещё одним официальным спонсором клуба является ООО «Омнитрейд». Титульный спонсор команды — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Напомним, что финансовый вопрос в футбольном клубе «Ростов» возникает постоянно. И спортсменам, и тренерскому штабу периодически задерживают зарплату. Неоднократно главный спонсор оказывал помощь и направлял средства на покрытие долгов. В связи с денежными проблемами пост главного тренера в августе покинул Курбан Бердыев. Но в сентябре с ним была всё-таки достигнута договоренность, и туркменский специалист вернулся в команду в качестве вице-президента клуба и тренера.

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