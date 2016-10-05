Курган, 5 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Зауралье пенсионеры составляют треть от всей численности населения региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганстате.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

На начало 2016 года на территории Курганской области проживало 859 тыс. человек. Из них 240,7 тыс. старше трудоспособного возраста. Это 70,7 тыс. мужчин 60 лет и старше, и 170 тыс. женщин старше 55 лет.

Горожан в возрасте выше трудоспособного — 141,6 тыс. человек, а жителей сельской местности — 99,1 тыс. С каждым годом растет число пожилых людей, получающих пенсию по старости: на начало текущего года их было более 240 тысяч, на 20 тысяч больше, чем в начале 2000-х. Средний размер назначенных пенсий на начало 2016 года составил 11 тыс. 077 рублей, а величина прожиточного минимума пенсионера — 7291 рубль. Несмотря на то, что средний размер назначенных пенсий превышает прожиточный минимум, 81,3 тыс. пенсионеров продолжают трудиться. Среднесписочная численность работников организаций — 234,5 тыс. человек.

Не во всех семьях престарелые люди находят достойную заботу и внимание со стороны близких. В стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста стали местом жительства для 2,5 тыс. человек, это на 503 человека больше проживающих в этих учреждениях в 2000 году.

Средняя продолжительность жизни женщин в Курганской области, как и по всей стране, превышает показатели средней продолжительности жизни мужчин.

По состоянию на начало этого года, на 1000 мужчин возрастной группы 55−59 лет приходилось 1233 женщины соответствующего возраста, а на 1000 мужчин 70 лет и старше — 2573 женщины данной возрастной группы.