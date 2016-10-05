Москва, 5 октября, 2016, 10:21 — ИА Регнум. После непродолжительной и ограниченной коррекции на известиях о росте экспорта нефти из Ирана цены на нефть возобновили подъем с новой силой. Похоже, участники рынка решили «выжать» тему с соглашением ОПЕК по максимуму и протолкнуть Brent к свежим максимумам, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ближайшее сильное сопротивление теперь проходит в районе 51,40−51,50. Именно от уровня 51,40 в конце июня цены уверенно поползли вниз, нащупав дно в начале августа на 41,50», — напомнил эксперт.

«Смогут ли цены продолжить восхождение? В краткосрочной перспективе на горизонте маячат два фактора поддержки, помимо договоренностей ОПЕК. Во-первых, накануне появились опасения перебоев поставок из-за приближающегося к Восточному побережью США урагана «Мэтью», который может привести к закрытию нефтехранилищ объемом 33 млн барр. на Багамских островах и вызвать перебои с поставками по Карибскому морю. Если к концу недели будут наблюдаться тропические штормы, Brent получит дополнительную, хотя и временную поддержку», — пояснил Салас.

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«Во-вторых, важно обратить внимание на динамику запасов углеводородов в США. По оценке API, на прошлой неделе объемы неожиданно сократились на внушительные 7,6 млн баррелей при прогнозе роста на 1,5 млн. Причем с конца августа показатель отразил рост лишь единожды. Так, сегодняшние официальные данные Минэнерго могут также отразить падение запасов, что вполне может помочь активу укрепить позиции над 51 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 октября, мировые цены на нефть увеличиваются в среду, благодаря сообщению Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов черного золота в США. По состоянию на 07:21 мск стоимость нефти марки Brent поднялась на 0,85% — до 51,30 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,94%, до 49,15 доллара за баррель.