Хакер раскрыл источники финансирования Фонда Клинтона
Вашингтон, 5 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В США хакер Guccifer 2.0 опубликовал новую серию документов, согласно которым Фонд Клинтона спонсировали крупнейшие американские банки, причем деньги шли из выделенных правительством США средств.
Хакер заявил, что взломал Фонд Клинтона, и его документы раскрывают структуру финансирования фонда. Ранее кибервзломщика подозревали в атаке на Национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон.
Согласно документам, средства были выделены правительством США крупнейшим банкам страны в 2008 году на спасение от кризиса. Банки же, в свою очередь, перечислили часть денег в Фонд Клинтона в качестве спонсорской помощи. Документы об этом хранились в папке под названием «заплати за игру», сообщает Guccifer 2.0.
Хакер отметил, что опубликовал лишь малую часть документов и сейчас ищет возможности для публикации остальных. Он заявил, что получить доступ к серверу фонда Клинтона было для него лишь «вопросом времени».
В фонде опровергли факт взлома и заявили, что ни одна из опубликованных папок не имеет к ним никакого отношения, сообщает издание Politico.