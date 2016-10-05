Москва, 5 октября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал искать новый курс, проводить новую политику, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Цитата из м/ф «Сказка о царе Салтане». реж. Иван Иванов-Вано, Лев Мильчин. 1984. СССР Купчиха с поварихой

«Сегодня система власти приобрела абсолютно уродливый характер. У президента полномочий больше, чем у царя и генсеков вместе взятых, правительство полностью составлено из тех, кто выполняет строго волю, но не прислушивается — особенно финансово-экономический блок к настроению граждан страны», — заявил Зюганов перед первым пленарным заседанием Госдумы VII созыва.

«Полная монополия на власть», — констатировав политик.

«Но надо помнить: любая монополия ведет к загниванию, — отметил он. — Здесь лучше не будет, это предпоследняя стадия, окончательное разложение власти и потеря элементарной управляемости».

«Надо восстановить элементарные нормы демократии и взаимодействие с обществом. Общество отказалось в массовом порядке идти на выборы, оно возмущено тем, что реально происходит», — указал Зюганов.

«Надо искать новый курс, новую политику и новые кадры», — сказал депутат Госдумы.