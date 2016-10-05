Москва, 5 октября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Рубль 4 октября оттолкнулся от годовых максимумов, уступив позиции иностранным соперникам. Российская валюта преимущественно игнорировала колебания на рынке нефти, поддавшись напору доллара, который укреплялся на международном рынке Форекс, считает аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Доллар

«Нефть не подавала четких сигналов, находясь под воздействием противоречивых факторов. С одной стороны, на Brent давили сообщения о росте иранского экспорта, а с другой — поддержку оказывало соглашение ОПЕК о сокращении добычи. На этом фоне российская валюта сосредоточилась на динамике USD, который пользовался активным спросом на новой волне роста ожидания по ставкам ФРС», — пояснил Ковалев.

Читайте также: «Доллар поверил в себя»

«Если в ближайшее дни американская валюта будет сохранять боевой настрой, то рубль может развить «медвежью» коррекцию. При таком сценарии дальнейший рост пары доллар/рубль может замедлиться, но доллар, вероятно, будет тяготеть к 63 рублям», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль выдержит турбулентность

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 5 октября. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 11,54 копейки и составил 62,4323 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 48,55 копейки — до 69,7556 рубля. Цена на нефть марки Brent поднялась до 51,30 доллара за баррель.