Оренбург, 5 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбуржье УФАС приступило к изучению рынка сжиженных углеводородных газов (СУГ), поводом стал скачок цен на газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

ИА REGNUM Газ

По данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области с начала года стоимость газового моторного топлива в регионе возросла на 40% в мелкооптовом сегменте и на 6,3% в розничном, сообщает региональный портал RIA56.

Состояние конкуренции на мелкооптовом рынке СУГ исследуют за период с 1 января 2015 по 1 января 2016 года. По данным Росстата, на территории Оренбургской области, на 1 октября зарегистрировано более 50 хозяйствующих субъектов, указавших при постановке на учет свой основной вид деятельности как оптовая торговля СУГ, в том числе три наиболее крупных, два из которых входят в состав ВИНК «Газпром».

По данным Оренбургстата, индекс потребительских цен на газомоторное топливо в сентябре 2016 года по сравнению прошлогодним показателем составил 113,4% (без учета последней недели месяца, когда был зафиксирован очередной рост цен на газ). В июне средняя цена газового моторного топлива составила 15,92 рубля, в июле — 16,2 рубля, а в августе — 17,06 рубля. В сентябре на стоимость выросла до 18,5 рубля и выше.

Стоит отметить, Правительство России поставило задачу об увеличении количества автомобилей, работающих на газомоторном топливе. В частности, в городах с населением более 300 тысяч человек 30% пассажирских автобусов и техники ЖКХ должны работать на таком топливе.

Напомним, в Оренбуржье в июле 2013 года было подписано Соглашение между правительством Оренбургской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. В соответствии с ним разработана и утверждена региональная Программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Оренбургской области» на 2014−2016 годы и на период до 2020 года. Для стимулирования перевозчиков всех форм собственности по переводу пассажирского автотранспорта на компримированный природный газ (КПГ) в конкурсную документацию по отбору автоперевозчиков включено начисление дополнительных баллов за использование на автобусах КПГ в качестве моторного топлива.

В рамках программы государственного субсидирования приобретения автобусов и техники для ЖКХ в 2014—2015 гг. регионам ПФО выделены субсидии в размере 3,2 млрд рублей на приобретение 1570 единиц техники. Эта сумма составляет более половины всего объема федерального субсидирования.

В рамках программы регионами округа приобретено 2600 автобусов (7,8% от общего количества) и более 700 единиц техники ЖКХ (5,6% от общего количества), работающих на газомоторном топливе.

По развитию этого направления в начале 2016 года в Нижнем Новгороде (на совещании по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России) была отмечена Оренбургская область. В регионе на компримированном природном газе работает 570 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

В 2015 году закуплено 94 единицы техники, работающей на газомоторном топливе. На территории Оренбургской области функционируют 6 автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), 2 пункта по техническому обслуживанию и ремонту газобаллонной техники и 1 пункт по проведению технического освидетельствования баллонов.

В рамках скорректированной инвестиционной программы ООО «Газпром газомоторное топливо» в 2016—2017 годах запланировано строительство 5 АГНКС.

Вместе с тем, как сообщает RIA56, в мониторинге министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области такой вид топлива как газомоторное топливо отсутствует. В региональном правительстве фиксируют цены на бензин и дизельное топливо, поэтому ситуацию с газомоторным топливом пока не взяли на карандаш.

При этом стоит отметить, что с начала 90-х годов предприятия, осуществляющие добычу топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Оренбуржья, постоянно занимают ведущее положение в структуре промышленного производства. Достаточно сказать, что на их долю приходится третья часть основных фондов и более 40% отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) области. Вклад данных предприятий в валовой региональный продукт составляет 34%.

За январь-июнь 2016 года на территории Оренбургской области добыто 9,9 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, 9,4 млрд кубометров природного и попутного газа. На долю региона в общероссийском производстве приходится 3,6% нефтедобычи и 3,1% добычи природного и попутного газа.