Пекин, 5 октября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Специалисты из Центрального Южного университета в Китае установили, что предками около половины жителей страны являются герои мифов, императоры Янь-ди и Хуан-ди. Самим легендарным правителям приписывается божественное происхождение. Результаты исследования представлены в препринте на bioRxiv.org.

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Ранее китайские генетики сделали вывод о том, что 40% их сограждан произошли от трех «суперпрародителей» эпохи неолита. Об этом говорят результаты изучения трех наиболее часть встречающихся гаплотипов (совокупности генов).

Теперь ученые решили выяснить, могли ли эти гаплотипы принадлежать мифическим китайским правителям. Для этого они изучили основные китайские фамилии, которые, по легендам, происходят от имен первых императоров Янь-ди и Хуан-ди.

Образцы ДНК, взятые у более чем 2 тыс. мужчин, показали, что разные гаплотипы соответствуют разным группам фамилий, родственных именам Янь-ди и Хуан-ди. Таким образом, генетикам удалось связать легендарных предков с жителями Китая, однако, отмечают ученые, генетическая разница между группами незначительна, что не позволяет сделать однозначные выводы.

По мнению историков, основатель даосизма Хуан-ди и Янь-ди, считавшийся покровителем земледелия и медицины, жили на самом деле, однако с течением времени стали героями легенд.