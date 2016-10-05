Великий Новгород, 5 октября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Снос автокемпинга на улице Державина в Великом Новгороде обернулся неожиданной проблемой: судебные приставы, начавшие процедуру освобождения земельного участка от незаконных построек, озаботились судьбой медведицы, много лет проживавшей здесь возле придорожного кафе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), раньше медведица по кличке Маша была нужна для привлечения посетителей.

Alexas_Fotos Медведица

Но сейчас приставы опасаются, что бывшие владельцы автокемпнига устранятся от решения судьбы животного. Должник уже много лет не платит за аренду и добровольных мер по исполнению решения суда от 3 декабря 2013 года не принимает. По данным администрации Великого Новгорода, в пользу которой сейчас освобождается земельный участок, договор аренды на него истёк ещё 31 декабря 2007 года. Сейчас на этом месте строится новый жилой микрорайон «Ивушки».

При сносе построек автокемпинга проблема пребывания здесь медведицы в клетке обострилась.

Областное управление ФССП обратилось к руководству регионального Роспприроднадзора и в департамент природных ресурсов и экологии Новгородской области, чтобы те приняли участие в решении судьбы животного. «Пока же в дневное время суток медведицу кормят судебные приставы, которые на свои деньги приобретают фрукты, овощи, хлеб. Но даже такая поддержка не может продолжаться бесконечно, тем более, что за медведем должен следить разбирающийся в этом человек», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Отмечается, что приставы обращались в зоопарки, где соглашались принять животное, но только с клеткой, однако бывшие владельцы кафе намерены сдать клетку на металлолом.