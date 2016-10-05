Москва, 5 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Доходы федерального бюджета за январь — август 2016 года составили 8,1 трлн рублей, или 59,3% утвержденного годового объема (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы снизились на 9,1%), сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит федерального бюджета

Нефтегазовые доходы составили 3 трлн рублей (снижение на 25,8%), ненефтегазовые доходы — 5,1 трлн рублей (увеличение на 4,5%).

Поступления в федеральный бюджет от приватизации — 67,2 млрд рублей, или 202% запланированного объема. За аналогичный период 2015 г. поступления от приватизации — 3,8 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета исполнены в сумме 9,7 трлн рублей, или 59,1% показателя сводной бюджетной росписи (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы снизились на 2,1%).

Наименьший уровень исполнения расходов отмечен по следующим главным распорядителям: Минспорт РФ — 35,9%, Минтранс — 39,5%, Рособрнадзор — 39,9%, Росмолодежь — 43,1%, Росавтодор — 44,2%, Минприроды — 45,2%, Росморречфлот — 45,3%, Росводресурсы — 45,8%, Росаккредитация — 46%, Управление делами президента РФ — 47,4%, Росстандарт — 48,5%, Росархив — 48,7%, ФСВТС России — 49,3%, Росимущество — 49,4%.

Дефицит федерального бюджета сложился в сумме 1,5 трлн рублей при утвержденном годовом дефиците в размере 2,4 трлн рублей. Дефицит в январе-августе 2016 года составил 1,9% утвержденного объема ВВП.