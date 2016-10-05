Ставрополь, 5 октября, 2016, 09:36 — ИА Регнум.



mvairport.ru Международный аэропорт Минеральные Воды

Китай и Северный Кавказ договорились о регулярном туристическом авиасообщении. Самолеты из Китая полетят в аэропорт Уйташ города Махачкала (Дагестан) и в аэропорт «Минеральные Воды» (Ставропольский край). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов.

На Северном Кавказе запускается новый масштабный маршрут «Великий Шелковый путь», который требует удобного для туристов авиатрафика.

«Проведены переговоры между аэропортом города Махачкалы с компанией Hainan Airlines. А также мы помним о подписании соглашения между аэропортом «Минеральные Воды и туроператором «Рост» о проработке чартерных перевозок из города Урумчи (Китай) в Минеральные Воды», — рассказал представитель Минкавказа РФ.

«Оба проекта сейчас на стадии согласования маршрутных трафиков, потому что самое главное — это учесть поток туристов, которые сегодня посещают Северный Кавказ либо Юг России через Москву и предложить им прямой рейс из Китая, из места их постоянного проживания», — сказал Аристов.

«В качестве реверсного потока мы готовы предложить трафик наших предпринимателей, которые ведут регулярный бизнес с Особых экономическими зонах Китая и также летают через Москву и Санкт-Петербург», — добавил чиновник.

«После запроса из Росавиации и учета этого в бизнес-плане мы приступим к формированию тарифа и назначению этих чартерных рейсов. Очень надеемся, что уже в следующем году мы увидим первые рейсы», — озвучил прогнозы Аристов.

Он также напомнил, что на днях завершился Сочинский инвестиционный форум, в рамках которого были закреплены соглашения по развитию туркластеров Северного Кавказа, медкластера Ставропольского края и Каспийского транспортного хаба.

Проект «Великого шелкового пути» является составляющей частью Каспийского транспортного хаба, потому что невозможно сегодня развитие туризма без развития крупных транспортных инфраструктурных проектов», — считает Аристов.

«Так что развитие туристической отрасли стоит рассматривать через призму строительства и инвестиций в Каспийский транспортный хаб, а также со стороны резидентов «Курортов Северного Кавказа» и строительства инфраструктуры отелей и ресторанов», — сказал представитель Минкавказа.

Он добавил, что в этом направлении отмечается положительная динамика: «Тот объем инвестиций, который подписан на форуме в Сочи, свидетельствует не только о желании, но и о фактических шагах по увеличению иностранных инвестиций, даже вопреки санкциям, в Северокавказский туристический кластер».

Отметим, что гражданский аэропорт Уйташ (Махачкала) ориентирован на внутренние рейсы Российской Федерации. Годовой пассажиропоток аэропорта превышает 500 человек.

Крупнейшая в Китае частная авиакомпания Hainan Airlines базируется в городе Хайкоу (Хайнань). Самолеты компании вылетают из международного аэропорта Пекин. В числе направлений, обслуживаемых компанией, Гонконг и Москва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработанный Китаем и Россией туристический маршрут «Великий шелковый путь» будет доработан и запущен для туристов в марте 2017 года. Он планирует собрать порядка 2,5 тыс. туристов. Это туристический продукт, который объединит достопримечательности семи северокавказских регионов и откроет новые туристические возможности.

Турмаршрут открылся на Северном Кавказе 25 сентября. Он проходит через Дагестан, Чечню, Северную Осетию-Аланию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. За семь дней туристы смогут посетить самый древний город России Дербент с цитаделью Нарын-кала на берегу Каспийского моря, мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, древние монастыри в Северной Осетии, старинные средневековые башенные города Ингушетии.

Участники тура также смогут подняться на самую высокую в Европе вершину — Эльбрус по канатной дороге, осмотреть достопримечательности городов-курортов Кавминвод, а также побывать на Медовых водопадах в Карачаево-Черкессии.

Регионы Северного Кавказа заключили меморандум с пятью китайскими туроператорами о сотрудничестве в развитии межрегионального маршрута «Великий шелковый путь».