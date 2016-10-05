Вашингтон, 5 октября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Употребление кофе каждый день снижает риск возникновения старческого слабоумия. К такому выводу пришли американские специалисты, изучившие привычки 6,5 тыс. пожилых женщин, сообщает Independent.

Polymanu Чашка кофе

В исследовании участвовали женщины в возрасте от 65 до 80 лет. Оказалось, что те из них, кто получал в день более 261 грамма кофеина, на 36% реже страдали старческим слабоумием. Примерно такую дозу кофеина содержат три чашки кофе или шесть чашек черного чая.

Авторы исследования называют результаты уникальными, однако отмечают, что пока рано считать кофе полноценным лекарством от возрастного недуга. Ученым предстоит еще много работы в этой области.