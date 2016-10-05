Москва, 5 октября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Решением руководства Банка России с 5 октября отозвана лицензия у московской кредитной организации ООО КБ «АйМаниБанк». Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Приказом Банка России от 05.10.2016 № ОД-3414 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк» ООО КБ «АйМаниБанк» (рег. № 1975, г. Москва) с 05.10.2016», — говорится в сообщении.

Отмечается, что банк размещал денежные средства в активы неудовлетворительного качества, а риски были оценены руководством неадекватно. «Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении.

В банке назначена временная администрация. Исполнительные органы банка приостановили полномочия.

Лишённый лицензии «АйМаниБанк» является участником системы страхования вкладов. Поэтому вкладчики получат соответствующее страховое возмещение. По состоянию на 1 сентября 2016 «АйМаниБанк» по величине активов занимал 150 место в банковской системе России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова, комментируя отзыв лицензии с 26 сентября у «Центркомбанка» и «Военно-промышленного банка», заявила, чтолишение лицензий крупных банков ещё больше усиливает позиции крупнейших игроков рынка, прежде всего, банков с госучастием.